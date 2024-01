Nachbar rettete 77-Jährige aus brennendem Objekt in NÖ

Ein Nachbar hat am Sonntag eine 77-Jährige aus einem brennenden Mobilheim auf einem Campingplatz in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) gerettet. Die Kleidung der Frau hatte Feuer gefangen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen.

Ausgebrochen waren die Flammen am Sonntag kurz nach 20.00 Uhr in einem Vorraum. Ein zufällig vorbeikommender 60-jähriger Anrainer bemerkte das Feuer und verständigte einen weiteren Nachbarn. Der 69-Jährige trat laut Polizei die Eingangstür des Objekts ein und begab sich in das Innere.

Die 77-Jährige wurde in den Vorgarten gebracht und dort zu Boden gelegt. Die brennende Kleidung löschten die beiden Männer mit Handtüchern und Decken ab. Mitglieder von drei Feuerwehren brachten die Flammen im Mobilheim rasch unter Kontrolle. Es dürfte erheblicher Sachschaden entstanden sein. Über den Brand hatte Montagfrüh auch der ORF Niederösterreich berichtet.