Nach WM-Finale naht für Kroatien das Ende einer Ära

Vor ihrem rauschenden Empfang in der Heimat sehnten sich Kroatiens neue Nationalhelden nach einer Zeitmaschine. Weniger, um das verlorene WM-Finale gegen Frankreich noch einmal zu spielen, sondern um das nahende Ende der zweiten Goldenen Generation verhindern zu können. "Ich wünschte, wir wären jetzt 24, jeder von uns und besonders Luka (Modric)", sagte der 29-jährige Verteidiger Dejan Lovren.

Gerade in der Stunde des Triumphs wurde den “Feuerigen” die eigene Vergänglichkeit bewusst. “Es gibt eine Zeit, in der alles zu Ende geht”, erklärte Lovren. Womöglich sehen die Zuschauer bei der EM in zwei Jahren noch einmal viele der nunmehr weltbekannten Gesichter, doch auf der größten Fußball-Bühne der Welt dürfte es das für viele gewesen sein.