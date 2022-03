Polizei leitete nach Vergewaltigung Großfahndung in Linz ein

Versuchte Vergewaltigung durch vier Männer in Linz

Vier Männer sollen am Mittwochabend um 17.15 Uhr versucht haben, eine junge Frau in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs zu vergewaltigen. Laut Polizei wurden sie von Beamten der Fremdenpolizei auf frischer Tat erwischt. Drei Täter wurden demnach sofort festgenommen, nach einem vierten lief am Abend noch eine Fahndung.

Zum Hergang der Tat war zunächst nichts bekannt. Es dürfte sich beim Opfer aber um eine junge Frau, möglicherweise eine Jugendliche handeln, bei den Tätern um Afghanen und Iraker. Ob sie miteinander bekannt waren, war unklar. Am Abend lief noch die Fahndung nach einem Flüchtigen, die Suche wurde auch von einem Hubschrauber aus der Luft unterstützt.