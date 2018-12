Nach Tötung von 67-Jährigem - U-Haft über Grazer verhängt

Tatort in Graz-Andritz am Mittwoch

Über den Grazer, der am Mittwoch einen 67-Jährigen getötet haben soll, ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 30-Jährige war zur Tat selbst geständig und wurde vorerst in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde bestellt.

Der 30-Jährige soll ohne wirkliches Motiv einen 67-Jährigen erschlagen haben, weil dieser sein Grundstück betreten hat. Nach einem ersten Bericht der Gerichtsmedizin starb das Opfer an seinen schweren Kopfverletzungen. Als Tatwaffe wird ein Schlagring vermutet, der beim mutmaßlichen Täter gefunden wurde. Dieser bestritt jedoch, die Waffe verwendet zu haben.