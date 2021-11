Nach tödlichem Moped-Crash Autofahrer vor Gericht in Linz

Nach einem schweren Verkehrsunfall Anfang Juni in Saxen (Bezirk Perg), bei dem zwei Mopedfahrer starben und fünf weitere schwer verletzt wurden, ist am Montag im Landesgericht Linz der Autofahrer vor Gericht gestanden. Der 65-Jährige wurde wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der Angeklagte bekannte sich schuldig. Ein Urteil wird für den späten Nachmittag erwartet.

Der Mühlviertler war am 3. Juni mit dem Pkw, in dem auch seine Ehefrau saß, auf der B3 Richtung Grein in eine Gruppe von Mopedfahrern gerast. Die Innviertler im Alter zwischen 25 und 63 Jahren waren auf einer Rundfahrt mit Oldtimern durch das untere Mühlviertel unterwegs. Wegen einer Panne stoppten sie und ihr Begleitfahrzeug in einer Ausweiche der Bundesstraße. Die Zweiradfahrer wurden vom Fahrzeug erfasst und ins angrenzende Kornfeld geschleudert. Zwei Männer im Alter von 29 und 48 Jahren überlebten den Verkehrsunfall nicht, weitere fünf Personen wurden schwer verletzt.