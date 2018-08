Nach Tod von elf Nashörnern Vorwürfe gegen Regierung und WWF

Nach dem Tod von elf Spitzmaulnashörnern bei einer Umsiedlungsaktion in Kenia sind Vorwürfe gegen die Regierung sowie gegen die Umweltorganisation WWF laut geworden. Bei der Umsiedlung der vom Aussterben bedrohten Nashörner seien Warnungen hinsichtlich des neuen Lebensraums ignoriert worden, sagten mehrere ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats der kenianischen Behörde für Wildtierschutz (KWS).

Insgesamt elf Spitzmaulnashörner aus dem Nairobi-Nationalpark und dem Nakuru-See-Nationalpark wurden in den Ost-Tsavo-Nationalpark gebracht. Kurz nach ihrem Umzug verendeten bis Juli der Reihe nach alle elf Nashörner. Als Todesursache wurde in einem vorläufigen Bericht ein überhöhter Salzgehalt in der Wasserquelle ihres neuen Lebensraums festgestellt.

Der Chef von Kenias Tierarztverband, Benson Kibore, sagte, die Nashörner hätten im Ost-Tsavo-Nationalpark aus einem Wasserloch getrunken, in dem das Wasser so salzig gewesen sei, dass es sogar ein Metallgitter am Pumpventil habe korrodieren lassen. Das salzige Wasser habe die Nashörner immer durstiger gemacht und noch mehr trinken lassen, so dass sie “vertrocknet” seien.