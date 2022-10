Tirol: ÖVP und SPÖ starten Koalitionsverhandlungen

Neun Tage nach der Tiroler Landtagswahl und einigen Sondierungsrunden starten am Dienstag im Innsbrucker Landhaus die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ.

Die beiden Parteichefs, Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ), hatten am Montag nach einem letzten Gespräch und internen Beratungen den Startschuss für die nun anstehenden Verhandlungen gegeben. Sie sollen möglichst rasch abgeschlossen werden. Vor der ersten Verhandlungsrunde geben Mattle und Dornauer eine Pressekonferenz, in der sie über den "Modus Vivendi" informieren wollen. Mattle will "idealerweise", dass bis zum 25. Oktober eine Regierung steht.