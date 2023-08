Nach Timmermans-Rücktritt wird Slowake zu EU-Klimachef

Der Slowake Maroš Šefčovič wird künftig die Klimaschutzpolitik der EU-Kommission verantworten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entschied am Dienstag, das bisher vor allem für politische Koordinierung zuständige Kommissionsmitglied zum Nachfolger des Niederländers Frans Timmermans zu machen. Dieser war kurz zuvor offiziell zum Spitzenkandidaten des rot-grünen Bündnisses für die niederländische Parlamentswahl gewählt worden und hatte seinen Rücktritt eingereicht.

Timmermans war seit fast zehn Jahren in Brüssel. Zuvor war er Außenminister seines Heimatlandes. Die Niederländer wählen am 22. November ein neues Parlament. Die Partei der Arbeit und die grüne Partei GroenLinks treten erstmals in einem Bündnis an. Die bisherige Mitte-rechts-Koalition in Den Haag war Anfang Juli wegen eines Streits um die Asylpolitik geplatzt. Rutte will die Politik verlassen.