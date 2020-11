Nach Thiem auch Melzer im Halbfinale der ATP Finals

Nach Dominic Thiem ist Österreich auch im Doppel-Halbfinale beim "Masters" in London vertreten. Jürgen Melzer und sein französischer Partner Edouard Roger-Vasselin profitierten am Freitag von der Aufgabe von Marcel Granollers (ESP), Partner von Horacio Zeballos (ARG), beim Stand von 6:6, 1:0 im Tiebreak. Melzer/Roger-Vasselin hätten das Match in zwei Sätzen gewinnen müssen, um aufzusteigen. Die Aufgabe bewirkte das gleiche. Melzer/Roger-Vasselin sind nun sogar Gruppensieger.

Melzer erreichte damit bei seinem dritten Antreten im Doppel-Masters erstmals das Halbfinale. In diesem trifft er mit Roger-Vasselin als Gruppensieger auf die Zweiten des anderen Pools, Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR-2). Das Match ist für Samstag (19.00 Uhr MEZ/live Sky) angesetzt.