Unwetter in Japan - Tote durch Erdrutsche und Hochwasser

Bei sintflutartigen Regenfällen im Osten Japans sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die massiven Niederschläge lösten Erdrutsche und Überflutungen aus und erschwerten am Samstag die Arbeit der Bergungskräfte.

In der Tokioter Nachbarprovinz Chiba sowie der nordöstlichen Provinz Fukushima, wo erst kürzlich der heftigste Taifun seit Jahrzehnten mehr als 80 Menschen in den Tod gerissen hatte, kamen mindestens neun Menschen in Folge der erneuten Unwetter ums Leben, wie örtliche Medien meldeten. Mit Hubschraubern suchten die Einsatzkräfte in den überschwemmten Gebieten nach Überlebenden.