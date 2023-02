Nach Streiks wieder Regelbetrieb auf deutschen Flughäfen

Nach dem Warnstreik an mehreren großen Flughäfen in Deutschland wird am Samstag nur noch mit wenigen Beeinträchtigungen gerechnet. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beginnt nach dem nächtlichen Verbot um 5 Uhr wieder regulär der Betrieb. In Hannover, wo es kein Nachtflugverbot gibt, erwarten die Betreiber abgesehen von wenigen Flugstreichungen in der Früh wieder weitgehend normales Geschäft. Ähnlich äußerte sich der Flughafen Bremen.

Die Lufthansa will sofort wieder in den Regelbetrieb starten, kündigte ein Sprecher an. Am Freitag musste die größte deutsche Fluggesellschaft rund 1.300 Flüge absagen, weil Verdi sieben deutsche Flughäfen einschließlich der Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München bestreikte. Die Gewerkschaft hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber in mehreren laufenden Tarifrunden zu erhöhen.

Der Freitag zählte wegen des Streiks zu den ruhigsten Tagen im deutschen Luftraum seit Jahren, wie ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung sagte. Das Bundesunternehmen erwartete für den Wiederanlauf am Samstag ein leicht erhöhtes Aufkommen, weil insbesondere die Anflüge aus den USA auf den Samstag verschoben worden seien.

Die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg starten in eine Ferienwoche. Dort ist mit großem Passagierandrang zu rechnen. Der Flughafen Stuttgart kündigte einen regulären Betrieb an, empfahl Passagieren für die nächsten Tage aber, ihren Flugstatus zu prüfen. Einzelne Änderungen im Flugplan nach dem Warnstreik seien möglich.