Nach Spielpause kommt der Meister

Die Erste Bank Eishockey Liga kehrt nach der Länderspielpause zurück in den Liga-Alltag. Die Dornbirn Bulldogs empfangen den amtierenden Meister HCB Südtirol.

Kevin Macierzynski und Thomas Vallant fehlten Coach Dave MacQueen bei den Trainingseinheiten im International Break. Die beiden Bulldogs-Akteure wurde von Roger Bader für das Nationalteam einberufen, um Rot-weiß-rot bei der Euro Ice Hockey Challenge im polnischen Danzig zu vertreten. Auf Abruf nominierte Österreichs Cheftrainer außerdem Stefan Häußle in den Kader.

Von der Bozener Mannschaft, die normalerweise eine große Zahl an Spieler für das Team Italien stellt, wurde ausnahmsweise jedoch kein Akteur für die Länderspiele einberufen. Die Foxes befinden sich nämlich mitten in der K.o.-Phase der Champions Hockey League. Im International Break traf der regierende EBEL-Champion zu Hause auf den tschechischen Erstligisten HC Pilzen. Bozen musste in der ersten Achtelfinalpartie eine 1:6 Niederlage einstecken.

Die Bulldogs wollen nach der ersten Länderspielpause wie in der letzten Saison ihre verbesserte Form in Punkte ummünzen. Die Cracks von Dave MacQueen erkämpften sich nach dem ersten Break 17/18 in den ersten acht Spielen nach der Liga-Pause sechs Siege.

Der HC Bozen wird sich mit aller Kraft gegen die Vorarlberger stemmen. Mit lediglich einen Punkt Rückstand auf Leader Graz mischen die Südtiroler nämlich im Kampf um die Tabellenspitze mit. Das erste Duell gegen Dornbirn gewannen die Italiener mit 2:1.

Men to watch

Brett Findlay steht ganz oben in der Punkteliste der EBEL. In 17 Spielen gelangen dem Stürmer aus Kanada bereits 21 Torvorlagen. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison erzielte Findlay das Game-winning-goal.

Bei den Bulldogs wird Brodie Reid darauf brennen, gegen Bozen die nächsten Scorerpunkte einzufahren. Der Kanadier spielte 2015/16 und 16/17 für die Italiener.