Nach Sidos Hitler-Eklat: Das sagt seine Frau

Die Ehefrau des deutschen Rappers meldet sich nach dessen Hitler-Eklat in Kitzbühel zu Wort.

Mit einer Anspielung auf Diktator Adolf Hitler hat Rapper Sido bei einem Auftritt in Kitzbühel für tiefes Befremden gesorgt. Als Reaktion auf das angesichts seines Auftritts reservierte Publikum sagte der 39-Jährige: "Wir brauchen jetzt hier ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher beigebracht hat". Hitler wurde in Braunau am Inn geboren.