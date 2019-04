Nach Seilbahnunfall in Kärnten Ermittlungen eingeleitet

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall bei Wartungsarbeiten im Kärntner Skigebiet Goldeck hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen eingeleitet. Sie richten sich vorerst gegen unbekannte Täter, sagte Behördensprecher Markus Kitz am Mittwoch zur APA. Ein 45 Jahre alter Mitarbeiter der Seilbahn kam bei dem Unfall am Dienstag zu Tode.

Ob der Mann vom Seil, einer Verankerung oder einem anderen metallischen Gegenstand getroffen wurde, als er Wartungsarbeiten im Spannungsraum der Mittelstation durchführte, werden erst die Ermittlungen zeigen, sagte der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Hannes Micheler am Mittwoch. Eine Obduktion sei angeordnet. Ein weiterer Mitarbeiter musste den Tod des Kollegen mitansehen, drei Arbeiter in der Talstation wurden durch das Absacken des Seils leicht verletzt, so der Polizist. Das Skigebiet hatte am Wochenende die Wintersaison beendet.