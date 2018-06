Nach Schulteroperation: Zubin Mehta dirigiert wieder

Stardirigent Zubin Mehta, der sich im vergangenen November einer Schulteroperation unterzogen hat und sich eine längere Auszeit nahm, kehrt im Juni nach Florenz zurück. Am 28. Und am 30. Juni wird er zwei Schostakowitsch-Konzerte im Rahmen des 81. Festivals des Florentiner Theaters "Maggio Musicale Fiorentino" dirigieren.

In einem Brief an den Intendanten des Theaters, Cristiano Chiarot, erklärte Mehta, dass er dagegen ein in Florenz geplantes Konzert am 22. Juni absagen müsse. Er wird dabei vom 33-jährigen ungarischen Dirigenten Gergely Madaras am Pult ersetzt.