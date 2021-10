Nach Radulescu kommt auch Simona Halep nach Linz

Die Veranstalter des Upper Austria Ladies in Linz vom 6. bis 12. November dürfen sich beim einzigen WTA-Turnier in Österreich auf einen weiteren Star freuen: Nach US-Open-Sensationssiegerin Emma Radulescu hat sich auch die Ex-Weltranglisten-Erste und zweifache Major-Siegerin Simona Halep angesagt. Nach einer schweren Wadenverletzung hatte sie die French Open, Wimbledon und die Olympischen Spiele verpasst. Nun kommt Halep erstmals nach neun Jahren wieder nach Linz zurück.

"Ich freue mich sehr darauf, erstmals seit 2012 wieder in Linz zu spielen. Ich konnte in dieser Saison nicht so viel spielen, wie ich es vorhatte, deshalb ist es eine tolle Möglichkeit für mich, noch ein weiteres Hallenturnier bestreiten zu können", freut sich die Rumänin, aktuelle Nummer 18 im WTA-Ranking, in einer Aussendung des Turniers. "Ich hoffe, dass ich in Linz die Saison mit einem Höhepunkt beende", hofft Halep.