Nach Novartis/Kundl weitere Abwanderungen gestoppt

Die Corona-Pandemie hat den Blick auf den Bestand strategisch wichtiger Produktionen im Land geschärft. Nach dem Entschluss des Schweizer Pharmakonzerns Novartis vom Juli, die Penicillinproduktion im Werk Kundl (Tirol) nicht nur zu halten, sondern mit neuen Subventionsmillionen samt 10-jähriger Standortgarantie sogar auszubauen, bemüht sich Österreich um Lösungen auch in anderen Schlüsselfirmen. 13 Verfahren wurden nach dem neuen Investitionskontrollgesetz eingeleitet.

Mit diesem Gesetz will Österreich verhindern, dass gerade in der jetzigen Corona-Krisenzeit wichtige Unternehmen und Produktionen in Österreich von Konzernen vor allem aus Nicht-EU-Staaten geschluckt werden oder ganze Branchen woandershin verlagert werden. Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat das Gesetz schon viel bewirkt: Nach dem früheren Außenwirtschaftsgesetz habe das Ministerium in neun Jahren nur 25 Verfahren gezählt. Heuer seien es seit Juli schon 13 Verfahren, die abgeschlossen bzw. eingeleitet worden seien, sagte Schramböck am Mittwoch zur APA. In den überwiegenden Fällen handelte es sich um Deals aus den USA, und hier wurden Verkäufe im Einzelnen auch nicht verhindert, wohl aber ein Abzug aus Österreich verhindert.