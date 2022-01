Nach Messerattacke in OÖ U-Haft über Vater beantragt

Die Staatsanwaltschaft Wels hat die U-Haft über einen Vater beantragt, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr seinen Sohn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Zuvor war in der Wohnung im Bezirk Grieskirchen ein Streit zwischen den alkoholisierten Männern im Alter von 66 und 34 Jahren eskaliert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs. Der Verletzte sei inzwischen außer Lebensgefahr und in einem stabilen Zustand, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit.

Direkt nach der Gewalttat hatte der mutmaßliche Täter seine getrennt von ihm lebende Ehefrau kontaktiert und gebeten, Notarzt und Polizei zu alarmieren. Nach Eintreffen der Sicherheits- und Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Sohn ins Krankenhaus Grieskirchen eingeliefert. Der verdächtigte 66-jährige wartete das Eintreffen der Beamten ab, zeigte sich geständig und ließ sich widerstandslos abführen.