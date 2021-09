Nach MAN-Übernahme durch Wolf kommt nun Kurzarbeit

Nachdem bereits BMW Steyr am Dienstag 800 der 4.400 Beschäftigten ab 1. September zur Kurzarbeit angemeldet hat, wird es auch bei MAN Steyr Kurzarbeit geben. "Der Standort bleibt ab Freitag eine Woche zu, es gibt einen Produktionsstillstand wegen nicht verfügbarer Chips", bestätigte ein Sprecher von Investor Siegfried Wolf der APA einen entsprechenden Bericht im "Kurier" (Donnerstagausgabe).

Der weltweite Mangel an Halbleitern trifft nun auch Wolfs Werk. Für die Fabrik sei am Mittwoch beim AMS Kurzarbeit beantragt worden, bestätigte Wolfs Sprecher Josef Kalina, "das hat noch MAN gemacht". Details über die Kurzarbeit will Siegfried Wolf am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt geben, wo er sich erstmals offiziell als neuer Eigentümer des MAN-Werks in Steyr präsentieren wird.