Nach mageren Jahren gute Aussichten für den Himbeerhof

Der Beitritt Österreichs zur EU bescherte Ludwig Geiger-Vogel ein neues Modell für die Vermarktung.

Dornbirn. Es ist die Saison des Spargels auf dem Himbeerhof, wo jetzt die begehrten Stangen von sechs Saisonarbeitern täglich von früh bis spät gestochen werden. „Dass wir diese fleißigen Leute aus Rumänien während acht Wochen bei uns auf dem Hof haben, ist ein Segen“, sagt ihr Arbeitgeber Ludwig Geiger-Vogel, 62. Auf den Feldern rund um den Himbeerhof, der idyllisch in der Region zwischen Allgäu und Bodensee liegt, hat der Montforter Spargel optimale Bedingungen für das gute Wachstum. Von dort kommt er zweimal wöchentlich frisch auf den Marktstand in Dornbirn. Ziemlich lang hat die Familie danach gesucht und ausprobiert, was die beste Grundlage für ein Leben auf dem gepachteten Hof sein könnte. Weil größere Investitionen für den Anbau von Hopfen am Anfang nicht drin lagen, gingen erst einmal zehn Jahre ins Land mit dem Anbau von Himbeeren zum Selberpflücken. Der Himbeerbauer erinnert sich an die mühevolle Zeit für kleine Landwirtschaftsbetriebe. „In den Siebziger-Jahren war man der Meinung, dass der Wochenmarkt ausstirbt. Die Menschen waren fortschrittsgläubig und gaben mehr und mehr dem Einkauf im Supermarkt den Vorzug“, gibt der gut gelaunte Mann im kurzen Rückblick zu bedenken.