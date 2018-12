Nach Mafia-Mord: Auslieferungshaft über Verletzten verhängt

Drei Tage nach dem Mafia-Mord in der Wiener Innenstadt ist über den 23 Jahren alten Montenegriner, der den Anschlag schwer verletzt überlebt hat, die Auslieferungshaft verhängt worden. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf Anfrage der APA bekannt.

Nach dem 23-Jährigen war von den serbischen Strafverfolgungsbehörden gefahndet worden. Bei ihm soll es sich um einen Sohn des einstigen Bosses der montenegrinischen Mafia in der Vojvodina-Hauptstadt Novi Sad handeln. Er war der Begleiter des 32-jährigen Vladimir R., der am frühen Freitagnachmittag nach dem Verlassen eines Speiselokals am Lugeck erschossen wurde.