Nach Liebesbeziehungs-Aus: Ex fordert Geld zurück

Anhängiger Zivilprozess: Mann verlangt von früherer Partnerin Rückzahlung eines Teils seiner Investitionen in die Wohnung.

Am Ostermontag 2018 wurde die mehrjährige Liebesbeziehung beendet. Er zog damals aus ihrer Wohnung aus. Die beendete Lebensgemeinschaft scheint seelische Verletzungen hinterlassen zu haben. Denn nun stehen sich die ehemaligen Lebensgefährten vor Gericht gegenüber. In dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch fordert er von ihr 25.000 Euro. Der Kläger verlangt die Rückzahlung eines Teils seiner finanziellen Investitionen in ihre 2014 fertiggestellte Oberländer Wohnung, in der er auch er mehrere Jahre gelebt hat. 10.000 Euro will er für von ihm bezahlte Einbaumöbel vom Tischler. Sie bietet ihm dafür nur 1000 Euro – weil die Möbel schon stark gebraucht und teilweise von ihm beschädigt worden seien.