Nach Inseraten-Streit: Kessler verlässt Media Team

Verstrickungen rund um Inserate in der Wirtschaftskammer-Zeitung sorgen in Vorarlberg seit Tagen für Unruhe.

Das Götzner Unternehmen Media Team Kommunikationsberatung GmbH vermittelt unter anderem Anzeigengeschäfte in der Vorarlberg Wirtschaftskammer-Zeitung. Etwa die Hälfte des Betriebes gehört Jürgen Kessler, der auch Direktor des Wirtschaftsbundes - Teil der dominierenden ÖVP-Fraktion in der Wirtschaftskammer - ist. An den Inseraten in der Wirtschaftskammer-Zeitung verdiente Kessler über seine Agentur. Rund zehn Prozent der Anteile gehören Markus Steurer, 40 Prozent hält die Russmedia Verlags GmbH.