„Nach hinten zu schauen nützt nichts“

Als Barbara Ghesla damals am 22. Dezember 1997 wie gewohnt zur Arbeit ging, konnte sie nicht ahnen, was auf sie zukommen wird. Sie war Polizistin.

„Ich habe jemanden an dem Tag am Zollamt in Höchst festgenommen, als eine Meldung über einen Einbrecher in Hard kam“, erzählt sie. Die damals 25-Jährige funkte ihre Kollegen an, um zu schauen, ob es jemand übernehmen könnte, denn mit einem Gefangenen auf der Rückbank dürfte sie im Normalfall keine Einsatzfahrt machen.

„Keiner von den anderen hatte Zeit, also habe ich nach Absprache mit der Zentrale den Einsatz übernommen.“ Ihr Partner saß hinten mit dem Sträfling, während Ghesla mit Blaulicht und 90 km/h auf der Betonstraße in Hard fuhr. Etwa zehn Meter vor ihr, auf der Höhe, wo heute der Supermarkt Lidl steht, fuhr ein Fahrzeug aus der Stoppstraße auf ihre Fahrbahn. „Ich habe sofort eine Vollbremsung gemacht. Dennoch sind wir ins Schleudern gekommen und seitlich in einen Baum gefahren“, schildert die Vorarlbergerin. Der Insasse und der Polizist konnten aussteigen und die Feuerwehr verständigen. „Sie haben eineinhalb Stunden gebraucht, um mich da herauszuschneiden. Ich hatte einen offenen Schädelbruch.“ Sie wurde daraufhin sofort ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. „Die Feuerwehr Hard hat alles ausgeleuchtet“, fügt sie hinzu.

Von neu auf alles lernen

Nach der Operation wurde Barbara Ghesla ins künstliche Koma versetzt. Nach zwei Wochen wurde die Aufwachphase eingeleitet. Nach sechs Wochen wachte die Harderin schließlich auf. Das Schädelhirntrauma hatte aber deutliche Spuren hinterlassen: „Ich konnte nichts. Weder schlucken, sprechen noch mich bewegen.“ Es war ein kompletter Neubeginn. Ghesla musste viele Sachen neu lernen. „Ich war wie ein Baby. Ich musste die ganzen Stufen nochmal durchmachen, nur dass es viel schneller ging wie eigentlich“, erzählt sie. Ihre linke Körperseite war komplett gelähmt durch die Blutungen in der rechten Hirnhälfte, da diese ja gegengleich verknüpft sind. Auch mit einer Amnesie kämpfte Ghesla. „Ich habe nichts mehr gewusst, was vor dem Unfall war. Meine ganzen Erinnerungen waren weg – und sind es heute noch“, schildert sie. „Meinen Mann habe ich damals nicht erkannt und ich habe komischerweise Französisch gesprochen.“ „Ich habe mich in meinem eigenen Körper fremd gefühlt“, erklärt die heute 50-Jährige. Dennoch hat sie es geschafft, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. „Der Wille war einfach da. Entweder du hast ihn oder nicht, da helfen auch keine Medikamente.“ Sie hatte gerade ihren 43. Reha-Besuch. Physiotherapie wird sie ebenfalls ihr Leben lang brauchen – jeden Tag.

Volle Kraft voraus