Nach Herzog-Abgang droht in Israel Abschied der Österreicher

Nach dem Abgang von Andreas Herzog als Teamchef der israelischen Fußball-Nationalmannschaft ist auch die Zukunft der weiteren Österreicher im Verband bzw. Betreuerstab des Teams offen. Das betrifft Sportdirektor Willi Ruttensteiner ebenso wie Tormanntrainer Klaus Lindenberger, Individualtrainer Martin Stranzl, die Scouts Heinz Hochhauser und Gerhard Schweitzer sowie Mentalcoach Markus Rogan.

Herzog hatte am Mittwoch das Ende seiner Tätigkeit in Israel bekanntgegeben. Ruttensteiner war kurz davor von Herzog informiert worden. Der langjährige ÖFB-Sportdirektor zeigte am Donnerstag Verständnis für den österreichischen Rekordteamspieler. "Ich habe lang um ihn gekämpft, konnte ihn aber nicht mehr umstimmen. Andi wurde zwei Monate im Ungewissen gelassen und die Kommunikation war nur noch sporadisch. Ich verstehe Andi, dass er endlich Gewissheit haben wollte und jetzt eine neue Richtung einschlagen wird", wurde Ruttensteiner in einer Aussendung zitiert.