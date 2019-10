Nach Gewaltverbrechen in Kottingbrunn U-Haft verhängt

Nach dem Gewaltverbrechen in Kottingbrunn (Bezirk Baden) vom Sonntag mit drei Toten - einer Frau (29), einem Mädchen (2) und einem knapp einjährigen Buben - standen die vorläufigen Ergebnisse der Obduktionen noch aus. Über den beschuldigten Familienvater (31) wurde am Dienstag die U-Haft verhängt, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf Anfrage mit.

Am Montag sei es "nicht möglich" gewesen, den Mann der Haft- und Rechtsschutzrichterin vorzuführen, so die Vizepräsidentin. "Aufgrund seines Verhaltens", fügte sie hinzu. Medienberichten zufolge soll der 31-Jährige zudem in der Früh einen Mitinsassen attackiert und verletzt haben. Er sei von Justizwachebeamten überwältigt worden.