Nach Gasexplosion in Paris noch eine Person vermisst

Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion im Zentrum von Paris suchen Rettungskräfte unter den Trümmern des eingestürzten Hauses weiter nach einem Vermissten. Zwei Verletzte befanden sich am Donnerstag noch in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an. Die Explosion hatte sich am späten Mittwochnachmittag im Gebäude einer privaten Modeschule im Zentrum der französischen Hauptstadt ereignet.

Die Unglücksursache war zunächst unklar, Anrainer berichteten jedoch von starkem Gasgeruch kurz davor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und mutmaßlichen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften.

Die Explosion war so heftig, dass das Gebäude fast vollständig einstürzte, ein heftiges Feuer brach aus. Insgesamt wurden mindestens 37 Menschen verletzt, vier davon schwer. Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung der Flammen auf zwei angrenzende Gebäude. Wegen Sorgen um die Statik mussten sie aber geräumt werden.

Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen: Am 21. Juni findet in Frankreich traditionell die Fête de la Musique (Fest der Musik) mit zahlreichen Gratis-Konzerten im Freien statt.