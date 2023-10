Nach Fund zerstückelter Leiche zweiter Verdächtiger in Haft

Der Tatort befand sich in einem Plattenbau in der Stadt Greifswald

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dabei handle es sich um einen 28-Jährigen, der sich am Wochenende nach kurzer Flucht gestellt hatte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der dpa. Er sei am Montag in Haft gekommen. Zuvor war bereits ein 27-Jähriger in Haft genommen worden, der am mutmaßlichen Tatort festgenommen worden war.

Nach einem Hinweis hatten Polizeibeamte in Greifswald am späten Samstagabend in einer Wohnung eine zerstückelte Leiche gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Mann. Zur Klärung der genauen Identität setzt die Polizei auf ein rechtsmedizinisches Gutachten, das noch aussteht.

Den Angaben zufolge sind die beiden Deutschen der Polizei bereits wegen Rohheitsdelikten bekannt, darunter mehrfache Körperverletzung. Zum Opfer gebe es die Vermutung, dass er zum Bekanntenkreis der Tatverdächtigen gehört habe.