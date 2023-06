Nach Frontalcrash überfahren: Motorradfahrer stirbt in Tirol

Ein 24-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstagnachmittag in Tirol bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Der Österreicher dürfte laut Polizei auf der B 164 in Fieberbrunn ein vor ihm fahrendes Motorrad überholt und aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Bike verloren haben. Er stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-jährigen Ukrainer, zusammen.

Ein nachkommender weiterer Motorradfahrer dürfte noch mit dem auf der Fahrbahn liegenden 24-Jährigen kollidiert sein. Der junge Mann starb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des Pkw-Lenkers, eine 32-jährige Ukrainerin, wurde leicht verletzt.