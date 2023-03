Nach Einbruch: Fluchtwagen bei Citytunnel stehen lassen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag gegen 03.28 Uhr in den Swisscom Shop in Rorschach (CH) ein.

Ihre anschließende Flucht führte die Einbrecher über die Grenze nach Vorarlberg. Dabei ließen diese ihr Fluchtfahrzeug, an welchem sie zuvor gestohlene Nummerntafeln montiert hatten, nach der Abfahrt Citytunnel in Bregenz zurück. Die Insassen, es handelte sich um mindestens vier Personen, setzten ihre Flucht zu Fuß in Richtung Bregenz Bahnhof / Seeanlagen fort.

Zeugenaufruf des LKA

Etwaige Zeugen, die in diesem Bereich gegen 03.50 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel. +43 (0) 59 133 80 3333) zu melden.