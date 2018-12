Nach Drogentod von 16-jähriger: Dealergruppe ausgeforscht

Nach dem Drogentod eines 16-jährigen Mädchens im Jahr 2017 ist nun in Kärnten eine Drogendealergruppe ausgeforscht worden. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, waren Ende November fünf Personen festgenommen worden - zwei von ihnen sollen mehr als sechs Kilogramm Heroin nach Kärnten geschmuggelt und verkauft haben. Insgesamt wurden 13 mutmaßliche Dealer festgenommen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führten schließlich zur Aushebung eines Drogenrings. Am 20. November wurden in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) fünf Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels festgenommen: Zwei Slowenen (28 und 29 Jahre alt), zwei Kroaten (31 und 25 Jahre alt) und ein 24-jähriger Niederländer. Den beiden Slowenen wurde Drogenschmuggel im großen Stil nachgewiesen: Allein in den letzten fünf Monaten sollen sie mehr als sechs Kilogramm Heroin, 70 Gramm Kokain und 500 Gramm Cannabis von Slowenien nach Kärnten gebracht haben. Die beiden mieteten eine Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land an und verkauften von dort aus die Drogen an Subdealer, die sie dann im Großraum Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg in Umlauf brachten.