Nach dem Wintereinbruch wird es jetzt frühsommerlich warm

Nach dem jüngsten Wintereinbruch mit niedrigen Temperaturen und Schneefällen in Teilen Vorarlbergs steht ein markanter Wetterumschwung bevor. In den kommenden Tagen wird es deutlich wärmer.

Nach dem winterlichen Wetter der vergangenen Tage setzt in Vorarlberg bereits am Donnerstag eine Wetterbesserung ein. Trockenere Luftströmungen sorgen für aufbrechende Wolkenfelder und abnehmende Niederschläge. Besonders am Nachmittag zeigt sich die Sonne. In höheren Lagen können sich noch einige Quellwolken halten. Die Temperaturen bleiben mit 6 bis 11 Grad noch unter dem saisonalen Durchschnitt.

Föhn bringt am Freitag Temperaturanstieg

Mit einer südwestlichen Strömung steigen die Temperaturen am Freitag spürbar an. Der Morgen beginnt zwar frostig, mit Tiefstwerten zwischen minus 4 und plus 1 Grad, doch im Tagesverlauf erwärmt sich die Luft auf 11 bis 16 Grad. Die Sonne wechselt sich mit dichteren Wolken ab, die zeitweise für Schatten sorgen.

Am Samstag zieht frühlingshafte Wärme ein

Der Föhn verstärkt sich am Samstag weiter und sorgt für überwiegend sonniges Wetter und milde Temperaturen. Obwohl vereinzelt dichtere Wolken über das Montafon ziehen könnten, wird es nachmittags mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad frühlingshaft mild.

Über 20 Grad am Sonntag

Die neue Woche beginnt unter ähnlichen Bedingungen. Der Südföhn hält an und treibt die Temperaturen weiter in die Höhe. Am Sonntag und Montag ist mit Werten über 20 Grad zu rechnen, bei einem Wechsel aus Sonnenschein und hochliegenden Wolkenfeldern.

Auch am Dienstag bleibt das Wetter warm und sonnig, begünstigt durch anhaltende föhnige Verhältnisse.

