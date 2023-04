Nach Coronaboom folgt bei Versandhändler Unito Konsum-Unlust

Nach einem coronabedingten Boom im Onlinehandel haben Krieg, Inflation und Energiekrise zu einer Kaufzurückhaltung geführt und bei der Versandhandelsgruppe Unito (Otto, Quelle, Universal usw.) den Umsatz einbrechen lassen. "2022 war das schwierigste Jahr im E-Commerce seit Bestehen des E-Commerce", sagte Unito-Chef Harald Gutschi am Dienstag. Der Umsatz verringerte sich um 8 Prozent auf 363 Mio. Euro. 2023 werde ein Übergangsjahr, 2024 sollte wieder Normalität einkehren.

Optimistisch stimmen Gutschi gelöste Lieferkettenprobleme, die Stabilisierung von Euro-/Dollarkurs und dass die Transportkosten wieder auf dem Niveau von vor Corona seien. "Wir können in Fernost günstiger einkaufen und das an die Kunden weitergeben", räumte Gutschi beim Jahrespressegespräch ein. In drei Monaten würden 80 bis 90 Prozent der Produkte im Textilbereich im Schnitt um mehr als 10 Prozent günstiger sein, so der Unito-Chef. Dann würde auch die Konsumneigung zurückkehren.