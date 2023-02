Nach Corona-Infektionsplus Ende des Spitalsrückgangs möglich

Mit dem Wiederanstieg der Corona-Infektionszahlen ist auch ein Ende der rückläufigen Entwicklung bei Spitalspatientinnen - und -patienten möglich. Das Covid-Prognosekonsortium ging im Update vom Mittwoch aber davon aus, dass die Zahlen auf Normal- und Intensivstationen in den kommenden zwei Wochen "annähernd gleich" bleiben. Doch es seien sowohl leichte Zuwächse als auch Rückgänge möglich, hieß es am Tag der Regierunsbekanntgabe des Endes aller Corona-Maßnahmen mit 30. Juni.

Laut Epidemiologischen Meldesystem (EMS) zeigt sich bereits ein Plus bei den Positivtestungen. Insbesondere in den jüngeren Altersgruppen stiegen die gemeldeten Fallzahlen in den vergangenen zwei Wochen um mehr als 50 Prozent. Besonders auffällig ist der Anstieg in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen, erläuterten die Modellrechner von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Die Daten aus dem Abwassermonitoring weisen mit dem üblichen Zeitverzug derzeit ebenfalls auf ein Ende des Rückgangs der Infektionszahlen hin.