Nach Brand in Schruns: Spendenkonto für Familie eingerichtet

Ein verheerender Brand an einem Bauernhof in Schruns zerstörte am vergangenen Donnerstag das gesamte Wohnhaus einer Familie. Freunde und Bekannte wollen die Familie mit einem Spendenkonto unterstützen.

Derzeit stehen fünf Personen, Mutter, Vater, ihre zwei Töchter sowie ihr dreijähriges Enkelkind, vor den Trümmern ihrer Existenz. Alle stehen unter Schock. Evelyn Barbisch und ihre Schwester Nicole Frischmann haben das Spendenkonto zu Gunsten der leidgeprüften Familie eingerichtet.

"Wir als Mamas, als Papas, als Freunde wollen diese Familie in ihrer Not so gut es geht unterstützen und wären natürlich auch sehr dankbar über eure Hilfe, denn unsere Unterstützung alleine ist leider nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Auch diese Familie hat uns und vielen anderen mehr als einmal in Notsituationen geholfen und waren immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurden. Doch sie haben jetzt nicht die Kraft um Hilfe zu bitten und würden es wahrscheinlich auch nie tun. Wir aber schon", schreiben Frischmann und Barbisch. "Bitte macht euch die Mühe, nehmt euch die Zeit, spendet einen Euro, zwei Euro, zehn Euro, was auch immer ihr entbehren könnt, womit auch immer ihr euch gut fühlt. Ihr helft der Familie damit nicht nur finanziell, sondern zeigt ihnen, dass sie nicht alleine sind, dass wir zusammenhalten, dass wir mit ihnen fühlen, dass wir unsere Nächsten nicht im Stich lassen."

Spendenkonto

Spendenkonto Familien Hubert Both

Raiffeisenbank Bludenz-Montafon

IBAN: AT40 3746 8002 0035 9182

Feuer zerstörte gesamtes Wohnhaus