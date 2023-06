Nach Berlusconis Tod - 32 Regierungsmitglieder bei Begräbnis

An dem Staatsbegräbnis für Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi am Mittwoch im Mailänder Dom werden neben dem Präsidenten Sergio Mattarella zahlreiche italienische Regierungsvertreter teilnehmen. Laut Medienangaben wird ein Staatsflug mit 32 Regierungsvertretern an Bord von Rom aus in Richtung Mailand starten. Erwartet wird, dass auch Premierministerin Giorgia Meloni am Staatsbegräbnis, zu dem tausende Menschen erwartet werden, teilnimmt.

Alle Aktivitäten im Parlament werden am Mittwoch ausgesetzt. Der Mittwoch wird italienweit ein Trauertag sein, die Fahnen sollen auf halbmast gehisst werden. Politiker aus allen Lagern kondolierten der Familie Berlusconis. Erwartet werden auch Politiker aus dem Ausland. Im Auftrag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die EU-Kommission beim Staatsbegräbnis vertreten. In Italiens Botschaften im Ausland wurden Kondolenzbücher aufgelegt, teilte das Außenministerium in Rom mit.

"Berlusconi hinterlässt ein großes Vakuum, aber auch ein außergewöhnliches Erbe an Werten. Ohne Berlusconi wird in Italien nichts mehr so sein wie vorher. Wir werden noch härter und besser arbeiten müssen, aber es wird ohne ihn nicht einfach sein", sagte Lega-Vorsitzender und Verkehrsminister Matteo Salvini laut Medienangaben. "Berlusconi hatte die Fähigkeit, zu vermitteln, alles zusammenzuhalten und zehn Leute mit unterschiedlichen Meinungen an einen Tisch zu setzen und eine Einigung zu finden", erklärte Salvini, dessen Lega mit Berlusconis Partei Forza Italia Juniorpartner in der Regierungskoalition von Meloni ist.

Der 86-jährige Berlusconi ist am Montag in der Mailänder Klinik San Raffaele gestorben. Er litt an chronischer Leukämie. Der Mailänder Medienmogul hat Italiens politische Landschaft seit seinem Einstieg in die Politik im Jahr 1994 zutiefst geprägt.