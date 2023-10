Ausstellung im Vogelfreiraum hat das Leben von Maryna Liapina total verändert

Maryna Liapina stellt nun ihre Werke in Hohenems aus und macht ihren Beruf als Fotografin nun im Ländle.

RANKWEIL. „Kunst nach Lust und Laune“ wird jeden Montag im vogelfreiRAUM in Rankweil von den drei engagierten und kreativen ukrainischen Frauen Maryna Liapina, Svitlana Vardanian und Elena Boldyreva erschaffen und als Workshop, offen für alle, angeboten. Von 18 bis 20 Uhr kann in gemütlicher, gemeinschaftlicher Atmosphäre gemalt, gebastelt und gewerkt werden. Besonders wichtig ist ihnen, dass die Teilnehmer sich entspannen können, vom Alltag abschalten und einfach eintauchen in die künstlerische Vielfalt von bildnerischem Schaffen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig und gegeben wird ein freiwilliger Beitrag für die zur Verfügung gestellten Materialien. Maryna Liapina, eine der drei Künstlerinnen, die sich schon länger im vogelfreiRAUM engagiert meint dazu: „Uns ist es wichtig einfach miteinander Spaß zu haben, ohne Leistungsdruck und ohne Ängste etwas falsch zu machen. Das Malen kann helfen eigene Emotionen besser zu verarbeiten und zu verstehen und es macht einfach Spaß etwas zu erschaffen und sich über das Ergebnis zu freuen“. Maryna Liapina hat Erfahrung darin, ihre Gefühle mittels Malen zu bewältigen. Sie hat im Juni dieses Jahres mit zwei anderen Ukrainerinnen die Ausstellung „Gefühle“ im vogelfreiRAUM auf die Beine gestellt und so ihre Gefühle, im Zusammenhang mit den schrecklichen Vorgängen in ihrem Heimatland, thematisiert. Mittlerweile hat Liapina in Vorarlberg Fuß gefasst. Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement im vogelfreiRAUM hatte die professionelle Kamerafrau und Fotografin bereits einige kleinere Aufträge als Fotografin und Filmerin (@liapina_photography_art). Auch als bildende Künstlerin macht sie sich einen Namen. So sind einige ihrer Werke seit Anfang Oktober in der galleryT69 in Hohenems ausgestellt und noch bis 4.11. zu besichtigen und erwerben. VN-TK