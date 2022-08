Nach Angriff in Oslo - Pride-Parade zieht durch Stockholm

Sechs Wochen nach einem tödlichen Angriff rund um eine Schwulen-Bar im benachbarten Norwegen hat in Schweden die größte Pride-Parade Skandinaviens begonnen. Eine große Menschenmenge machte sich am Samstag auf, um feiernd durch Stockholm zu marschieren und dabei für Liebe, Menschenrechte und sexuelle Vielfalt einzustehen. Rund um die Festwagen tanzten sich die Teilnehmer durch die schwedische Hauptstadt, viele schwenkten dabei fröhlich Regenbogenflaggen.

Die Stockholmer Pride-Parade gilt als die größte in ganz Skandinavien. Die Veranstalter erwarteten rund 50.000 Teilnehmer sowie etwa eine halbe Million Menschen am Straßenrand. Die Coronapandemie hatte größere Paraden in den beiden vergangenen Jahren verhindert.