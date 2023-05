Nach Amokläufen in Serbien: Polizei sammelt Schusswaffen ein

Seit Montag sind bei der serbischen Polizei nach Angaben des Präsidenten Aleksandar Vucic über 9.400 Stück Waffen im illegalen Besitz abgegeben worden. Dazu kommen laut derselben Quelle noch 400.000 Stück Munition und über 880 Stück sonstiger Sprengstoffe, darunter auch als "Zolja" bekannte Panzerabwehrwaffen.

Die Polizeiaktion, bei der noch bis zum 8. Juni Waffen im illegalen Besitz straffrei abgegeben werden können, ist nach zwei Schießereien in Belgrad und Mladenovac in der Vorwoche erfolgt. Dabei wurden 17 Personen getötet und weitere 21 verletzt. Mehrere Verletzte befanden sich laut Krankenhausangaben weiterhin in Lebensgefahr.

Für die Schießerei in einer Belgrader Volksschule gilt ein 13-jähriger Schüler als verantwortlich, für jene in Mladenovac ein 21-jähriger Mann. Beide haben Waffen aus dem Besitz ihrer Väter benutzt.

Fünf serbische Oppositionsparteien haben unterdessen für heute Nachmittag zu einem weiteren Protest in Belgrad aufgerufen, sie fordern die Behörden zu Maßnahmen auf, die zum Gewaltabbau in der Gesellschaft führen sollen. Unter anderem sollen zwei regierungsnahe TV-Sender, Pink und Happy, die nach Meinung von Opposition, Hassreden und Gewalt propagieren, ihre landesweite Frequenzgenehmigungen verlieren. Gefordert werden auch Rücktritt des Innenministers Bratislav Gasic und des Chefs vom Geheimdienst BIA, Aleksandar Vulin. Die Behörden haben auf die Oppositionsforderungen bisher nicht reagiert, allerdings hat Vucic für 26. Mai die "bisher größte Kundgebung" seiner Anhänger in Belgrad in Sicht gestellt.