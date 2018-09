Mysteriöse Stecknadelfunde in Erdbeeren in Australien

Der Fund von Stecknadeln in Supermarkt-Erdbeeren hat die australischen Behörden in Alarmstimmung versetzt. Der Bundesstaat Queensland setzte eine Belohnung von umgerechnet 61.000 Euro auf Hinweise zu den Tätern aus. Zuvor war ein Mann mit heftigen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er Erdbeeren aus einem Supermarkt verzehrt hatte. In seinem Bauch wurden Nadeln gefunden.

Seitdem wurden mehrere weitere Stecknadel-Funde auch in anderen australischen Bundesstaaten gemeldet. Mehrere Produzenten zogen ihre Früchte aus Sicherheitsgründen vom Markt zurück.

“Wer immer auch dahintersteckt, er gefährdet nicht nur Familien, sondern eine ganze Industrie”, sagte Queenslands Premierministerin Annastacia Palaszczuk. Sie forderte mögliche Zeugen auf, sich sofort an die Polizei zu wenden, falls sie Hinweise auf die Täter geben könnten. Ein Polizeisprecher sagte dem Sender ABC, Ziel des oder der Täter sei es ganz offensichtlich, jemanden zu verletzen. Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt sprach von einem “sehr bösartigen Verbrechen”.

Die Vereinigung der Erdbeerproduzenten von Queensland spekulierte, ein verärgerter früherer Arbeiter könne für die Tat verantwortlich sein. Die Erdbeerproduzenten des Bundesstaaten machen einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 98 Millionen Euro.