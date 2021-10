Myanmar lässt Tausende politische Gefangene frei

Die Militärregierung Myanmars hat auf Druck des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) mehr als 5.600 politische Gefangene freigelassen. Unter ihnen befand sich auch der Parteisprecher der bisherigen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. "Sie kamen heute zu mir und sagten, dass sie mich nach Hause bringen werden, das ist alles," sagte er nach mehr als acht Monaten im berüchtigten Insein-Gefängnis.

Weitere politische Gefangene, darunter Parlamentarier und Journalisten, wurden in anderen Städten wie Mandalay, Lashio, Meiktila und Myeik freigelassen. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten Häftlinge, die weinende Familienmitglieder in die Arme schlossen. Der Sprecher der Gefängnisbehörde Myanmars und ein Sprecher der Junta waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.