Myanmar: Demonstranten fordern Freilassung von Journalisten

Mindestens 100 Journalisten und junge Aktivisten haben in Myanmar mit einer Kundgebung gegen die Haftstrafe protestiert, die ein Gericht gegen zwei Reporter der Nachrichtenagentur Reuters verhängt hat. Die Demonstranten, darunter viele Studenten, sehen in dem Urteil von sieben Jahren Haft eine Bedrohung der Presse- und Meinungsfreiheit.

Myanmars Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi rechtfertigte die Verurteilung der Reuters-Journalisten. Das Urteil habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sagte die Friedensnobelpreisträgerin. Das Gericht habe festgestellt, dass die Journalisten das Gesetz für Staatsgeheimnisse verletzt hätten. Den Journalisten war nach eigener Darstellung offenkundig eine Falle gestellt worden. Zwei Polizisten, die sie nie vorher gesehen hätten, hätten ihnen in eine Zeitung eingerollte Dokumente übergeben, sagten sie. Unmittelbar darauf seien sie von Beamten in Zivil in ein Auto gezerrt worden.