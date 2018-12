Mutter, Vater und Sohn produzierten und verkauften Cannabis

Die Polizei hat eine Cannabisplantage im Bezirk Gänserndorf ausgehoben. Die Erzeugung war laut Polizei ein Familiengeschäft. An der Aufzucht waren Mutter, Vater und Sohn beteiligt. Insgesamt wurden acht Personen zwischen 19 und 68 wurden festgenommen. Damit der Stromverbrauch der Anlagen nicht auffiel, überbrückten die Verdächtigen den Zähler, wodurch zusätzlich ein finanzieller Schaden entstand.

Auf die Spur des Drogenringes waren Fahnder aus dem Bezirk Neusiedl am See gekommen, sie wurden von einer Person, die vor Schulen Cannabisblüten verkaufte, zu dem Suchtgiftring geführt. Die Mitglieder der Bande betrieben im Haus der Hauptverdächtigen im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich zwei Indoor-Anlagen mit 561 Cannabispflanzen.