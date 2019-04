Mutter und Sohn in Höhle auf Teneriffa tot aufgefunden

Eine Mutter aus Deutschland und ihr zehnjähriger Sohn sind tot in einer Höhle auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa entdeckt worden. Der kleine Bruder des toten Buben (5) hatte der Polizei zuvor von einem brutalen Angriff des Vaters erzählt. Ursache und Umstände der Todesfälle müssten noch ermittelt werden, sagte ein Justizsprecher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die leblosen Körper der seit Dienstag als vermisst gemeldeten Deutschen seien am Mittwoch gegen 16.30 Uhr im bergigen Hinterland der Gemeinde Adeje gefunden worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit. Der Vater, auch er ein Deutscher, war nach Polizeiangaben schon am Dienstagabend in seiner Wohnung in Adeje festgenommen worden. Der Mann habe nicht kooperiert, sagte der Vertreter des Madrider Innenministeriums auf den Kanaren, Juan Salvador Leon. Bei seiner Festnahme habe er zudem heftigen Widerstand geleistet.