Mutter mit Baby in Kärnten von Hunden attackiert

Eine Mutter, die mit ihrem Baby spazieren gegangen war, ist in Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) von zwei frei laufenden Hunden attackiert worden. Die Frau wurde an den Beinen verletzt, das Baby blieb unversehrt. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt, die Polizei bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des "ORF Kärnten".

Die Frau hatte ihr acht Monate altes Baby in einem Tragetuch bei sich. Als die beiden Hunde angriffen, rief die Frau um Hilfe, wodurch die Hundebesitzer aufmerksam wurden, die die Tiere unter Kontrolle brachten. Sie werden angezeigt.