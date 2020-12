Mutter ließ Kind im Freien schlafen: Diversion angeboten

Im Fall eines elfjährigen Mädchens in Graz, das im November mehrere Nächte im Freien geschlafen hatte, ist der 33-jährigen Mutter eine Diversion angeboten worden. Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

Der Fall, der sich in einer Wohnsiedlung in Graz-Wetzelsdorf zugetragen hatte, war Mitte November bekanntgeworden. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern hatte ihre elfjährige Tochter mehrere Nächte im Freien schlafen lassen. Die Schülerin hatte das offenbar freiwillig gemacht, wie bei einer Befragung durch die Polizei herausgekommen war. Die 33-jährige Mutter hatte angegeben, ihre Tochter sei "in der Pubertät".