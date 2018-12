Mutter halbtot geprügelt: Einweisung in geschlossene Anstalt

Ein psychisch Kranker, der seine Mutter halbtot geschlagen hatte, ist am Mittwoch vom Wiener Landesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

Die 58-Jährige hatte am 26. Juni 2018 ihren Sohn in seiner Wohnung in der Brigittenau besucht, nachdem dieser am Vortag depressiv gewirkt und geäußert hatte, er habe keine Lust zu leben. Sie machte sich Sorgen und wollte nach dem Rechten sehen.