Mutmaßlicher Sechsfachmörder Aslan G. an Russen ausgeliefert

Das jahrelange juristische Tauziehen um den im Jänner 2015 in Wien festgenommenen angeblichen Sechsfachmörder Aslan G. ist beendet. Der mittlerweile 47-Jährige ist am Mittwoch mit einem Flugzeug außer Landes gebracht und den russischen Behörden übergeben worden. Das bestätigte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA.

Der Mann soll in seiner Heimat als Kopf einer kriminellen Vereinigung 2012 und 2013 die Ermordung von sechs Menschen durch Mitglieder seiner Organisation in Auftrag gegeben haben. Der Gruppierung werden auch die 2008 verübten Morde am nordossetischen Vizepremier Kasbek Pagijew und am Bürgermeister der Hauptstadt Wladikawkas, Witali Karajw, angelastet. Der 2013 in den Westen Geflüchtete gab sich demgegenüber als Opfer einer Verwechslung.