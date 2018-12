Mutmaßlicher Messerangreifer aus Nürnberg vorbestraft

Der 38-Jährige, der am Donnerstag in Nürnberg drei Frauen niedergestochen haben soll, ist in der Vergangenheit bereits mehrfach verurteilt worden. Der am Freitag festgenommene Tatverdächtige hatte unter anderem eine Strafe wegen Vergewaltigung erhalten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Sonntag in Nürnberg.

Der Beschuldigte war auch wegen anderer Straftaten verurteilt worden, etwa wegen Diebstahls oder Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Sprecherin sprach von einem “Spaziergang durch das Strafgesetzbuch”. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen wohnsitzlosen Deutschen. Er habe sich zu den aktuellen Vorwürfen nicht geäußert. Überführt wurde er Mann durch DNA der Opfer an seiner Kleidung sowie der Tatwaffe.

Der Täter hatte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr einer 56-jährigen Frau unvermittelt in den Oberkörper gestochen. Die Frau musste notoperiert werden. Gegen 22.45 Uhr stach er dann ebenfalls ohne jegliche Vorwarnung auf eine 26-Jährige ein, die sich auf dem Heimweg befand. Kurz darauf wurde eine 34-Jährige angegriffen. Die 26-Jährige und die 34-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wertet alle drei Taten als versuchten Mord.