Mutige Märchenhelden musikalisch in Szene gesetzt

Die Jeunesse Dornbirn lud zur Premiere ihres neuen Familienkonzertes.

Gemeinsam mit George Nussbaumer als Erzähler geleiteten die spielfreudigen „Jeunesse-Allstars“, das Sonus Brass Ensemble, Hänsel und Gretel durch den geheimnisvollen dunklen Wald und nahmen das Publikum mit auf eine musikalische und neu interpretierte Märchenreise. Den Soundtrack für die spannende Erzählung lieferten Hits aus Engelbert Humperdincks Oper und Musik von John Dowland bis Werner Pirchner. Mit der Musik von Humperdinck entstand ein Märchenklassiker, der seit fast 130 Jahren immer wieder neu erzählt wird: Von Hunger geplagt, entdecken Hänsel und Gretel im Wald ein Lebkuchenhaus. Das gehört einer bösen Hexe, die Kinder in Lebkuchen verwandelt und am Ende aber doch noch von den beiden überlistet wird.

„Wir haben den Stoff gewählt, ohne zu wissen, dass 2021 ein Humperdinck- Jahr ist. Es geht um Mut, mutig ist, wer Angst hat und es trotzdem wagt – was für eine Botschaft an unsere Jugend!“, erklärte Ivo Warenitsch von der Jeunesse Dornbirn.

Die Begeisterung beim Publikum als auch den agierenden Künstlern lag förmlich in der Luft. „Die Freude ist bei allen wahnsinnig groß. Nach so vielen Monaten endlich wieder eine Premiere feiern zu dürfen, macht uns sehr glücklich“,“ erklärte Susanne Hagen von der Jeunesse Dornbirn. „Die Nachfrage war riesengroß und so wurden aus einer geplanten Aufführung, kurzerhand drei. Alle waren richtig ausgehungert und konnten es kaum erwarten wieder loszulegen“, freute sich Hagen gemeinsam mit den Musikern. In den „besonderen, ersten Musikschule-Kulturgenuss“ kamen sieben Schulklassen aus ganz Vorarlberg, die zusammen mit ihren Lehrpersonen einen wunderbaren musikalischen Schulausflug genießen durften.